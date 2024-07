Safran remporte un gros contrat de support pour les moteurs des futurs H145M de la Bundeswehr

Safran Helicopter Engines a signé avec Airbus Helicopters un important contrat de support pour les moteurs équipant la nouvelle flotte d'hélicoptères Airbus H145M des forces armées allemandes (Bundeswehr). Ce nouveau contrat de type SBH (Support-By-the-Hour) couvre plus de 124 moteurs Arriel 2E, de l'entrée en service de l'hélicoptère jusqu'en 2030.



Il sera géré par Safran Helicopter Engines Germany à Hambourg, qui assure le suivi et le support de 300 opérateurs d'hélicoptère en Allemagne, en Europe du Nord, en Europe de l'Est et en Asie centrale, pour une flotte totale de 2 000 moteurs.



L'Allemagne avait signé un important contrat avec Airbus Helicopters en décembre 2023 pour l'acquisition de jusqu'à 82 hélicoptères multirôles H145M (62 en commande ferme et 20 exemplaires en options) destinés à assurer des missions de combat et d'entraînement. 57 de ses H145M sont destinés à l'armée allemande et 5 autres viendront rejoindre les forces spéciales de la Luftwaffe.



Le groupe Safran rappelle qu'il équipe déjà la majorité des hélicoptères de la Bundeswehr les H145 et H145M avec le moteur Arriel 2E, le NH90 avec le RTM322, le Tigre UHT avec le moteur MTR390 (co-développé avec MTU Aero Engines, Rolls-Royce et ITP Aero) et les hélicoptères d'entraînement H135 avec l'Arrius 2B1.



Ce nouveau contrat s'ajoute par ailleurs aux autres contrats SBH qui couvrent les moteurs des H145M LUH SOF et H145 LUH SAR des forces allemandes.