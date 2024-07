L'aéroport de Bordeaux présente son futur visage

Les espaces d'accueil et d'enregistrement des halls A et B seront maintenus, le hall B gagnant de nouveaux comptoirs d'enregistrement et dépose-bagages. Le hall A sera en revanche largement ouvert vers la nouvelle zone d'embarquement et le hall B verra sa connexion vers le hall A élargie, facilitant également l'accès à la zone d'embarquement. Celle-ci aura un point d'entrée unique dans un espace de 3 000 m². L'aéroport de Bordeaux y fera installer six lignes de contrôle sûreté de dernière génération, reposant sur des équipements ne nécessitant pas que les passagers sortent leurs appareils électroniques et leurs liquides de leur sac. Il mise par ailleurs sur une ambiance lumineuse, jouant sur des tons clairs et des matériaux naturels pour réduire le côté anxiogène de cette étape.



Une fois qu'elle sera passée, les passagers arriveront dans un espace d'attente de 5 000 m², organisé autour d'une place centrale et rassemblant 3 000 m² de commerces, baigné de la lumière naturelle (et tamisée) que laissera passer une vaste verrière.





La place centrale du nouveau bâtiment. Image © ENIA Architectes

A l'arrivée, les salles de livraison bagages des halls A et B seront rassemblées dans un espace unique de 4 200 m². Le tri des bagages en amont se fera lui aussi dans un nouvel espace centralisé de 6 200 m².



L'ensemble des travaux sera réalisé entre début 2026 et le début du second semestre 2028, sans fermeture de l'aéroport. Le projet, qui englobe un investissement de 70 millions d'euros pour le bâtiment central, prévoit la démolition de 11 000 m² de bâtiments anciens et la réhabilitation de 6 000 m² dans les halls A et B. Il a été conçu par le cabinet d'architecture ENIA et le bureau d'études INGEROP. Une attention particulière a été portée à l'efficacité énergétique du nouveau bâtiment, qui vise le standard HQE excellent, et au soutien des entreprises locales. Enfin, la création de nouveaux commerces et services soutiendra quelques centaines emplois.





