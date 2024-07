Embraer a-t-il encore une réelle carte à jouer face au duopole Airbus/Boeing ?

Les difficultés persistantes rencontrées par Airbus et Boeing dans la production d'avions commerciaux depuis des mois ne cessent de mécontenter leurs clients et certains n'hésitent plus à vouloir l'émergence d'un troisième grand acteur sur le marché, comme-ci une telle épopée pouvait se mettre en place en un claquement de doigts.



Évidemment, deux acteurs pourraient en théorie répondre à ces espérances. COMAC, portée par une politique industrielle volontariste et programmée et par l'influence croissante de la Chine en Asie, et bien sûr Embraer, avec déjà deux familles d'avions commerciaux à succès au niveau mondial depuis près de trente ans. L'industrie aéronautique russe aurait également pu avoir un rôle à jouer important, mais le Kremlin a préféré se mettre durablement à dos l'Occident en s'attaquant à l'Ukraine.



Concernant le C919 de COMAC, sa certification européenne est déjà dans les cartons, avec d'importants travaux en cours entre la CAAC, l'EASA...