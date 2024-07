Qatar Airways a vécu la meilleure année de son histoire

Quel que soit l'indicateur étudié, les résultats de Qatar Airways en 2023-2024 sont supérieurs à ceux de 2019-2020. Le groupe qatari vient en effet d'enregistrer la meilleure année de son histoire. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 6 % à 22,2 milliards de dollars et une marge d'EBITDA à 24 %, il est parvenu à publier un résultat net bénéficiaire de 1,7 milliard de dollars, en hausse de 39 %.



Sur l'année 2023-2024 (arrêtée le 31 mars 2024), le groupe a pour la première fois transporté plus de 40 millions de passagers (+ 26 %). Le réseau compte désormais 170 destinations et s'est notamment enrichi de Lyon et Toulouse en France.



Grâce à l'introduction d'un appareil neuf tous les quinze jours en moyenne et la remise en service de trente Airbus A350, la flotte a atteint le niveau record de 284 appareils - 230 appareils de transport de passagers, 29 cargos et 25 jets Qatar Executive - et a augmenté ses capacités de 21 %. Le groupe n'est pas près d'arrêter sa croissance : il détient des commandes pour 236 appareils, d'une valeur de 63,1 milliards de dollars.



En plus d'avoir changé de directeur général avec l'arrivée de Badr Mohammed Al-Meer en novembre dernier, Qatar Airways a annoncé une autre révolution à venir dans ses cabines : une mise à jour de la QSuite et l'introduction d'une classe affaires sur certains de ses appareils.