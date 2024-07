Air France s'attend à une baisse de ses recettes unitaires de 160 millions d'euros pendant les JO

Alors qu'Air France se prépare depuis deux ans à « accueillir le monde dans ses avions » à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques (JOP), le monde semble réticent à venir visiter Paris cet été. La compagnie française et sa filiale Transavia France constatent en effet « une pression sur les recettes unitaires attendues pour la saison été », résultat d'un « comportement significatif d'évitement de Paris », indique le groupe le 1er juillet.



Il explique que le trafic prévu au départ et à destination de la capitale est inférieur à celui des autres grandes villes européennes, avec une tendance des voyageurs internationaux à contourner Paris et une tendance des voyageurs français à reporter leur voyage ou à recourir à des moyens de déplacement alternatifs. En revanche, le niveau des réservations est plus encourageant à partir de la fin du mois d'août.



Air France-KLM s'attend ainsi à ce...