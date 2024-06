Pacific Airlines reprend du service

Malgré une suspension d'activité de trois mois, Pacific Airlines est de nouveau opérationnelle. La filiale de Vietnam Airlines a profité de cette période pour restructurer ses opérations et sort transformée du processus : l'ancienne low-cost est devenue une compagnie full-service. Elle a réalisé ses premiers vols le 26 juin.



Pacific Airlines va désormais réaliser des vols intérieurs au Vietnam, principalement au départ d'Ho-Chi-Minh-Ville et de Hanoi, et se déclare en mesure de proposer 180 000 sièges pour le pic de la saison touristique. Elle est dotée de trois Airbus A321, issus de la flotte de Vietnam Airlines. Tous sont aménagés en configuration biclasse, deux avec une capacité de 203 passagers (huit en classe affaires et 195 en classe économique), le dernier avec une capacité de 184 passagers (seize en classe affaires et 168 en classe économique).



En grandes difficultés financières à la sortie de la crise sanitaire et...