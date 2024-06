« Si nous ne combattons pas ensemble en Europe, nous ne mènerons pas les combats de haute intensité », général Stéphane Mille, CEMAAE

Dans la seconde partie de cet entretien, le général Stéphane Mille évoque l'enlisement de la guerre en Ukraine, en partie dû au manque de composante aérienne ou à sa mauvaise utilisation. Il explique les implications de la décision du président de la République de céder une partie des Mirage 2000-5 de l'armée de l'air et de l'espace à l'Ukraine, au niveau opérationnel en France et pour la construction des capacités aériennes ukrainiennes.



Evoquant l'impérieuse nécessité de la construction de l'Europe de la Défense, il rappelle que les armées ne peuvent fonctionner seules et ont besoin d'interopérabilité. Dans ce cadre, elles définissent ensemble les caractéristiques des avions de combat du futur, comme celui du programme SCAF, tout en travaillant sur les futures innovations technologiques.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, le général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.Dans la seconde partie de cet entretien, le général Stéphane Mille évoque l'enlisement de la guerre en Ukraine, en partie dû au manque de composante aérienne ou à sa mauvaise utilisation. Il explique les implications de la décision du président de la République de céder une partie des Mirage 2000-5 de l'armée de l'air et de l'espace à l'Ukraine, au niveau opérationnel en France et pour la construction des capacités aériennes ukrainiennes.Evoquant l'impérieuse nécessité de la construction de l'Europe de la Défense, il rappelle que les armées ne peuvent fonctionner seules et ont besoin d'interopérabilité. Dans ce cadre, elles définissent ensemble les caractéristiques des avions de combat du futur, comme celui du programme SCAF, tout en travaillant sur les futures innovations technologiques.