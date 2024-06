Lufthansa City Airlines débute ses opérations

La petite dernière du groupe Lufthansa a décollé. Lufthansa City Airlines a débuté ses opérations le 26 juin avec son premier Airbus A320neo, en reliant Munich à Birmingham. Elle réalisera également des vols vers Düsseldorf, Cologne, Hanovre et Brême. Un deuxième appareil, un A319, intégrera la flotte fin juillet, lui permettant d'étendre son réseau à Berlin, Hambourg et Bordeaux.



La jeune compagnie a en effet vocation à desservir des destinations court et moyen-courrier de Lufthansa au départ de Munich et Francfort. Elle devrait intégrer cinq appareils de la famille A320 cette année, puis huit autres en 2025. A compter de 2026, elle s'équipera de quarante A220-300.



Lufthansa vante sa nouvelle filiale en indiquant qu'elle offrira une continuité de service avec sa maison-mère, mais avec l'agilité d'une start-up. Annoncée en 2022 et ayant obtenu son certificat de transporteur aérien en 2023, elle voit son lancement coïncider avec l'annonce officielle...