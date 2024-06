Safran et MTU créent la coentreprise EURA pour les moteurs des futurs hélicoptères militaires

Safran Helicopter Engines et MTU Aero Engines préparent les moteurs de la prochaine génération d'hélicoptères militaires. A la suite de la signature d'un protocole d'accord initial en juin 2023, les deux motoristes ont signé un accord de coopération créant une coentreprise baptisée EURA (pour EUropean Military Rotorcraft Engine Alliance), vouée au développement conjoint d'un nouveau moteur 100 % européen pour ces appareils.



Basée à Bordes au siège de Safran Helicopter Engines et dotée d'un directeur général issu de MTU, la coentreprise ne fonctionnera pas seule ; les deux partenaires prévoient déjà d'en faire le noyau d'une collaboration plus large avec d'autres industriels européens.



EURA sera dédiée au développement d'un nouveau moteur d'hélicoptère lourd destiné à équiper la prochaine génération d'hélicoptères militaires européens, qui doit entrer en service en 2040. Il doit augmenter leur efficacité en améliorant l'autonomie, la manoeuvrabilité, la disponibilité et la vitesse, tout en contenant les coûts d'exploitation et de maintenance.



Elle fournit en même temps un consortium fonctionnel et compétent pour un éventuel appel d'offres spécifique pour des moteurs d'hélicoptères militaires dans le cadre du Fonds européen de défense.



« L'EURA est une garantie de souveraineté pour les futurs hélicoptères militaires dont l'Europe et les nations européennes auront besoin. Cette coentreprise nous permettra de commencer à développer de nouvelles technologies telles que la propulsion hybride-électrique et les matériaux à haute température, afin de répondre aux spécifications des futurs projets d'hélicoptères », affirme Cédric Goubet, directeur général de Safran Helicopter Engines.