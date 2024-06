Volotea pourrait ouvrir une base à Madrid pour créer une coentreprise avec Avianca et GOL

Volotea fait une grosse entorse à son modèle. La compagnie annonce la création d'une coentreprise avec le groupe Abra, qui réunit Avianca et GOL, afin de créer un réseau harmonisé entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Pour les besoins de cette coentreprise, la low-cost ouvrira une base à Madrid, avec une vingtaine d'appareils qui relieront la capitale espagnole et les vols d'Avianca à ses différentes bases de Volotea en Europe.



L'objectif de cette alliance est de profiter de la complémentarité entre les activités court-courrier de Volotea et les services long-courrier et intra-américains des compagnies aériennes du groupe Abra pour renforcer la connectivité de l'Espagne avec l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Si elle est approuvée par les autorités, elle permettra à un voyageur d'accéder à un réseau comptant plus de trente destinations européennes et plus de 130 destinations américaines.



Elle est également présentée comme une mesure de correction si l'acquisition d'Air Europa par IAG est approuvée, suggérant qu'elle pourrait récupérer des créneaux à céder en compensation de la perte de concurrence qu'elle induirait.



« Cet accord n'est qu'une première étape, et les deux compagnies s'engagent à croître à moyen et long terme, ainsi qu'en termes de destinations et de vols, afin d'offrir aux clients des options plus nombreuses et de meilleure qualité », annonce Carlos Munoz, le fondateur et PDG de Volotea. Il marque en tout cas une évolution dans le modèle de la compagnie, qui se positionnait jusqu'alors sur le marché des aéroports secondaires et des connexions entre les régions d'Europe. Volotea est actuellement peu présente à Madrid.



Le groupe Abra prépare ainsi un nouveau renforcement de ses activités en Europe, après avoir annoncé en mai un projet d'investissement stratégique dans la compagnie charter espagnole Wamos Air.