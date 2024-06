Qantas modernise la flotte régionale de QantasLink avec le Dash 8-400

Qantas veut améliorer ses dessertes intérieures. Le groupe australien a décidé d'acquérir quatorze Dash 8-400 de seconde main pour remplacer les Q200 et Q300 encore en service sur le réseau court-courrier de QantasLink. Le premier appareil devrait être livré à la fin de l'année.



Avec cette acquisition, QantasLink verra sa flotte de biturbopropulseurs passer de trois à un modèle, avec les avantages que cela procure en termes de coûts opérationnels et de maintenance. Elle comptera ainsi 45 Dash 8-400 et offrira des capacités équivalentes en nombre de sièges. Qantas précise en effet que les nouveaux Q400 compteront 78 places, contre 74 dans les autres Q400 de sa flotte, 50 dans les Q300 et 36 dans les Q200. Le groupe souligne également que les appareils intégrés auront en moyenne dix ans de moins que les appareils qu'ils remplacent, et qu'ils sont 30 % plus rapides.



« En regroupant nos...