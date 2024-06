Air Antilles reprend ses vols le 24 juin

Le compte à rebours arrive à son terme pour la relance d'Air Antilles. La compagnie régionale des Caraïbes a annoncé avoir avancé la reprise de ses opérations au 24 juin, grâce à l'intégration d'un DHC-6-400 affrété par Zimex (F-OMYR). Un premier vol entre Saint Barthélémy et Pointe-à-Pitre est même programmé pour le 21 juin.



Air Antilles prévoit par ailleurs de relancer le reste de ses opérations le 15 juillet. Son réseau comptera alors quatre destinations : Saint-Barth, Saint-Martin Grand-Case, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Elle prévoit d'exploiter une flotte de quatre appareils, composée du Twin Otter, d'un ATR 42-500 (F-OIXO) et deux ATR 72-600 (F-OMYN et F-OMYM), tous repris de son ancienne flotte.



Basée en Guadeloupe, la nouvelle mouture d'Air Antilles a été créée à la suite de la liquidation du groupe Caire, qui détenait Air Antilles et Air Guyane. Une partie des actifs d'Air Antilles a été reprise par le consortium composé de la collectivité territoriale de Saint-Martin (60 %) et d'EDEIS (40 %) en octobre dernier, avec l'objectif de maintenir et développer l'activité aérienne aux Antilles.



La relance des vols devait initialement intervenir avant la fin de l'année 2023 mais a été repoussée plusieurs fois, notamment dans l'attente de l'obtention du CTA (certificat de transporteur aérien) - obtenu le 23 mai.