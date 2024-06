« Le défi de l'armée de l'air et de l'espace est de conserver les gens que nous avons mis du temps à former », général Stéphane Mille, CEMAA

Dans la première partie de cet entretien, le général Mille revient sur les célébrations qui sont organisées pour célébrer les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace. Evoquant ses problématiques autour du recrutement d'aviateurs et d'aviatrices et surtout le turnover, il explique également quelles sont les missions et les évolutions à venir de cette composante des forces armées françaises, et notamment les capacités à construire dans l'espace.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, le général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.Dans la première partie de cet entretien, le général Mille revient sur les célébrations qui sont organisées pour célébrer les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace. Evoquant ses problématiques autour du recrutement d'aviateurs et d'aviatrices et surtout le turnover, il explique également quelles sont les missions et les évolutions à venir de cette composante des forces armées françaises, et notamment les capacités à construire dans l'espace.Il revient également sur les grandes interventions récentes, notamment le pont aérien assuré en Nouvelle-Calédonie, et les exercices de projection Pégase 2024.