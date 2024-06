SITA acquiert Asistim et se renforce sur les services de gestion des opérations aériennes

SITA poursuit sa stratégie de croissance et fait un mouvement pour se renforcer dans l'activité de gestion des opérations aériennes. La société technologique a annoncé l'acquisition d'Asistim, spécialisée dans ce domaine. Cette société allemande, qui existe depuis quinze ans, réalise un chiffre d'affaires annuel de deux millions d'euros et emploie une vingtaine de personnes.



« C'est une petite acquisition », admet Yann Cabaret, directeur de SITA for Aircraft, « mais c'est le concept qu'elle introduit qui est intéressant : elle marque une évolution possible vers des services de gestion pour des compagnies aériennes, pour enlever une partie de la complexité des opérations pour certaines. » Plus en détail, il s'agit pour SITA de proposer des services centralisés de centre de contrôle des opérations (OCC) pour les compagnies aériennes, capable de gérer plusieurs clients en même temps, dans un OCC SITA.



Ils couvrent notamment les problématiques du dispatch...