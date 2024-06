Sabena technics fait l'acquisition d'Action Air Environnement et lance une division ISR

Le groupe MRO français poursuit sa diversification. Sabena technics annonce avoir fait l'acquisition de la société cuersoise Action Air Environnement, spécialisée dans les technologies de renseignement et de surveillance.



Action Air Environnement sera renommée Sabena technics ISR, marquant ainsi la naissance d'une division consacrée aux missions d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance.



Sabena technics précise que ce nouveau segment d'activités va lui permettre d'apporter, dans les centres de décision de ses clients, des informations de mission en temps réel. Cette activité lui permettra de « concourir aux missions de sécurisation des frontières, de sauvegarde de la vie humaine, de surveillance maritime, et de protection de l'environnement ». Le groupe MRO français ajoute que cette acquisition va également lui permettre d'enrichir son offre de services avec le développement de services aéronautiques à forte valeur ajoutée, en particulier dans le régalien.



Basée à Cuers (Provence-Alpes-Côte d'Azur) mais effectuant régulièrement des missions de surveillance en France et en Afrique (notamment dans le golfe de Guinée), Action Air Environnement aligne une flotte d'une quinzaine d'avions bimoteurs spécialement aménagés pour effectuer des vols de télédétection aérienne et de renseignement.



Le groupe MRO indépendant français s'est particulièrement diversifié ces dernières années, misant encore davantage sur le secteur de la défense et ayant constitué une branche dédiée à la maintenance des hélicoptères. Sabena technics est d'ailleurs aujourd'hui l'un des leaders français pour la maintenance des voilures tournantes, en particulier pour le maintien en condition opérationnelle (MCO) des hélicoptères militaires en France.