Air India introduit une cabine premium economy dans ses Airbus A321neo

Air India passe à une configuration triclasse sur ses nouveaux monocouloirs. La compagnie indienne a annoncé que ses derniers Airbus A320neo livrés abritaient une nouvelle cabine, constituée d'une nouvelle classe affaires, d'une nouvelle classe économique et introduisant pour la première fois une premium economy entre les deux.



Les fauteuils de premium sont réservables pour des vols à partir du 1er juillet sur certains vols intérieurs ou régionaux. Mais Air India précise déjà qu'elle compte déployer cette nouvelle configuration sur toute sa flotte de monocouloirs « full service » d'ici l'année prochaine. Les travaux de rétrofit sont réalisés progressivement en même temps que les appareils neufs sont introduits avec les nouvelles cabines. Celles-ci comptent ainsi huit fauteuils de classe affaires, 24 de premium economy et 132 de classe économique.



Tous les fauteuils sont fournis et personnalisés pour Air India par Collins Aerospace. En classe affaires, ils offrent un...