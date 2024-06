Le passager aérien change en France, mais est-ce vraiment une bonne nouvelle ?

Les résultats de la dernière enquête nationale des passagers aériens (ENPA) menée par la direction du transport aérien (DTA) de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) sont marquants à plus d'un titre, tant ils viennent défaire toute une série d'idées préconçues quant à l'élitisme des utilisateurs du transport aérien en France.



Ainsi, les femmes sont désormais légèrement majoritaires (51%), une première. Les générations Y et Z ne sont plus loin d'être majoritaires aussi, avec 45% des passagers ayant entre 15 et 34 ans, soit 5 points de plus que lors de la dernière enquête ENPA en 2015-2016. Côté catégories socioprofessionnelles, les CSP+ ne représentent plus que 43% des passagers, alors qu'ils représentaient la moitié des passagers il y a 8 ans. À l'inverse, la part des CSP- progresse de 8 points, à 32%.



La DGAC note aussi une nette augmentation des passagers voyageant pour un motif...