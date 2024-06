Finnair achève le réaménagement de sa flotte long-courrier

Finnair vient d'achever la réalisation d'un projet majeur. La compagnie finnoise a en effet conclu le réaménagement des cabines de sa flotte long-courrier. Lancé en 2022, le programme a représenté un investissement de 200 millions d'euros.



Il a consisté en une modernisation de la classe économique mais surtout en l'intégration d'une nouvelle classe premium economy (avec les sièges Vector Premium d'HAECO Cabin Solutions) et d'un nouveau fauteuil avant-gardiste en classe affaires, développé avec Collins Aerospace et dont la compagnie a été cliente de lancement. Ce nouveau concept, baptisé Air Lounge, consiste en un siège à coque fixe sans mécanisme d'inclinaison, qui joue sur les courbes et les contours pour permettre au passager de s'assoir dans la position qui lui convient le mieux. Il se transforme en lit horizontal grâce au déploiement de panneaux intégrés et s'enrichit d'un matelas pour dormir.



Toute la flotte long-courrier est ainsi dotée des...