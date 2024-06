L'armée française se dote de systèmes de contrôle aérien mobiles fournis par RTX

La Direction générale de l'armement (DGA) a choisi le système ATNAVICS (Air Traffic Navigation, Integration, and Coordination System) de Collins Aerospace (groupe RTX) pour pouvoir rapidement déployer des centres de contrôle aérien en zones éloignées.



Le contrat a été dévoilé au salon Eurosatory le 17 juin à Villepinte, en présence de Richard Jérome, Director Business development de Collins Aerospace Mission Systems, de l'Ingénieur en chef de l'armement Aurélie (DGA) et du Lieutenant Colonel Nicolas (COMALAT).



Livrés clé en main à l'armée de Terre française, les systèmes ATNAVICS permettent d'établir des services de contrôle aéronautique (contrôle tactique, surveillance, approche et atterrissage de précision...), principalement dans le cadre de projection de forces ou pour soutenir des missions humanitaires dans des zones d'accès difficiles. Ils pourront être déployés grâce à tous les moyens de transport des forces armées françaises.



« C'est une offre unique sur le marché, très flexible, facile à transporter et à déployer » a expliqué Richard Jérome qui précise qu'elle est le fruit des travaux de deux entités du groupe, à savoir Collins Aerospace et Raytheon. Avec cette commande, la France devient par ailleurs le principal client de ce système à l'international.



ATNAVICS est évidemment déjà utilisé par l'armée américaine, le Corps des Marines des États-Unis et l'US Air Force depuis de nombreuses années, avec 54 systèmes aujourd'hui en service.



Le système ATNAVICS se compose de deux véhicules : le premier accueillant trois radars (un radar primaire en bande S, un radar secondaire en bande L et un radar d'approche de précision en bande X), le second étant dédié aux opérations du système (pouvant être compatible avec plusieurs systèmes radar déployés).