La Belgique commande 17 H145M d'Airbus Helicopters

La Belgique intègre la liste des clients du H145M. Le pays, au travers de l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA), a passé une commande pour jusqu'à une vingtaine d'hélicoptères auprès d'Airbus Helicopters. Quinze sont destinés aux forces armées belges et deux rejoindront la flotte de la police - avec des options pour trois appareils supplémentaires. L'acquisition avait été approuvée par le Conseil des ministres le 31 mai.



« Nous sommes fiers que la Belgique rejoigne la communauté croissante des utilisateurs du H145M. En Europe, ce robuste hélicoptère multirôle devient la référence en matière de capacité de transport aérien tactique, d'opérations spéciales et de missions d'évacuation médicale. Nous sommes convaincus que le H145M deviendra rapidement un atout majeur dans le portefeuille belge de défense et de sécurité », a déclaré Bruno Even, le président-directeur général d'Airbus Helicopters.



Le H145M remporte en effet contrat sur contrat ces derniers mois, après avoir remporté des commandes pour 186 appareils en 2023 (en faisant le modèle le plus vendu d'Airbus Helicopters sur l'année), notamment une très importante de la part des forces armées allemandes pour 62 appareils fermes (et vingt options) et une autre de 42 appareils pour la sécurité civile et la gendarmerie françaises.