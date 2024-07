« Les e-commerçants deviennent les faiseurs de marché », Damien Mazaudier, DG de CMA CGM Air Cargo

Damien Mazaudier décrit la dynamique du marché mondial de fret, plutôt bonne malgré les perturbations géopolitiques et de la chaîne logistique, que ce soit dans le secteur du fret maritime ou du fret aérien.



Pour l'aérien, les évolutions actuelles sont poussées par l'essor du e-commerce, qui a tendance à faire passer le fret traditionnel au second plan.



Rappelant la genèse de CMA CGM Air Cargo, il rappelle également le plan de flotte de la compagnie, qui a vocation à assurer sa croissance et optimiser ses performances économiques et environnementales.



