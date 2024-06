L'IATA veut structurer le marché du carburant d'aviation durable

Les compagnies aériennes ne veulent pas se sentir impuissantes à soutenir le développement d'une industrie du carburant durable d'aviation (SAF). Poursuivant son lobbying auprès des gouvernements et continuant à clamer les besoins de ses membres, l'association internationale du transport aérien (IATA) travaille à la création d'un « Registre SAF », qui devrait être lancé au premier trimestre 2025.



« Il n'existe pas de marché du SAF aujourd'hui », explique Marie Owens Thomsen, directrice Durabilité et chief economist de l'IATA. « Il nous faut développer un nouveau système qui permette à toutes les compagnies aériennes d'avoir accès au carburant plus durable et aux producteurs de vendre à tout le monde, afin de les motiver à accélérer le développement de la production, mais qui permette aussi de mesurer les progrès. »



L'idée est donc de sortir des discussions bilatérales qui caractérisent le marché aujourd'hui pour globaliser le marché. Par...