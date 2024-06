Figeac Aéro progresse vers ses objectifs de nouveaux contrats. Le sous-traitant aéronautique français annonce qu'il a remporté deux nouveaux contrats portant sur la production de pièces de monocouloirs, Airbus A220 et Boeing 737 MAX. Ils ont une valeur de 90 millions d'euros.



Il précise que ces contrats portent sur de nombreuses références en titane et en aluminium. Ils devraient mobiliser l'ensemble des métiers du groupe et plusieurs de ses sites industriels. Ils comprennent à la fois des extensions de durée de contrat, des gains de parts de marché et nouvelles références externalisées par le client pour la première fois (pour une valeur de 40 millions d'euros).



Leur durée s'étend jusqu'en 2032. Figeac Aéro souligne que des augmentations de cadences sont déjà programmée sur le deuxième semestre 2024 et en 2026, pour accompagner les ramp-up des avionneurs.