Collins Aerospace et Panasonic Avionics lancent MAYA, une suite de classe affaires hi-tech

Le salon Aircraft Interiors, qui s'est ouvert le 28 mai à Hambourg, est toujours l'occasion pour les équipementiers de présenter leurs dernières avancées technologiques et leur transposition dans l'environnement des passagers. Cette année ne déroge pas à la règle. Panasonic Avionics et Collins Aerospace ont uni leurs forces et leurs savoir-faire pour élaborer une suite de classe affaires haut de gamme et bourrée de technologie : MAYA.



MAYA a été étudiée pour apporter une ergonomie et un confort maximal au fauteuil passager. Elle intègre ainsi la technologie Arise qui optimise automatiquement la pression des coussins, régule la température et réduit les pics de vibrations pendant le vol, facilitant le repos des passagers. En dehors de ces périodes, ils pourront se tourner vers l'ultra-haute définition d'un écran OLED Astrova Curve de 45 pouces, combiné à un système audio sans casque pour profiter du système de divertissement en vol, qui permet une immersion dans les programmes et une importante personnalisation. Ken Sain, le PDG de Panasonic Avionics, affirme que, ainsi, « MAYA offre une expérience visuelle 50 % plus immersive que si l'on était assis dans une salle de cinéma. »



L'installation d'un système de contrôle Adapt dans la suite permet également une synchronisation avec les appareils électroniques des passagers, d'où ils peuvent contrôler l'environnement du siège et l'adapter à leurs besoins spécifiques, en termes de mobilité ou de langue par exemple.



« MAYA est la fusion de technologies physiques, numériques et intelligentes améliorées qui améliorent de façon exponentielle l'expérience de la cabine d'une manière que les solutions individuelles sont incapables d'accomplir seules », explique Ed Dryden, président de la division Interiors chez Collins Aerospace.



Malgré la complexité de leur produit, Panasonic Avionics et Collins Aerospace se sont attachés à concevoir MAYA dans une philosophie modulaire, qui simplifie les processus de démontage et améliore la traçabilité des équipements, permettant des mises à niveau à mi-vie facilitées. La suite est également conçue avec un maximum de matériaux recyclés, réutilisables et d'origine végétale. Quant aux inévitables structures composites, elles reposent sur la technologie STARLight - lauréate du concours Crystal Cabin - qui doit réduire les déchets de production et améliorer la circularité.