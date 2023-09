Embraer découpe la porte cargo du premier E190P2F

Embraer a publié une image témoignant de la progression de son programme d'E190F et E195F. L'avionneur a montré le cadre de la porte cargo qui est en cours d'installation sur le premier E190 P2F, en cours de conversion en avion cargo. Il souligne que le programme de conversion progresse conformément aux prévisions et au calendrier.



Lancé en mars 2022, celui-ci a remporté des contrats pour vingt conversions (notamment dix pour Nordic Aviation Capital) et un accord pour installer une ligne de conversion en Chine, en partenariat avec Lanzhou Aviation Industry Development. Lors du lancement, Embraer annonçait l'entrée en service du premier appareil en 2024.



Pour le moment, les chantiers de modification sont opérés au Brésil, dans les installations de l'avionneur. Ils consistent notamment à découper une porte cargo avant donnant accès au pont principal, installer le système de chargement du fret (conçu par la société canadienne Héroux-Devtek), renforcer...