Podcast Bourget 2023 : deuxième journée en direct du salon

La 54e édition du salon du Bourget fait la part belle aux nouvelles technologies et met notamment en avant le rôle que peut jouer l'intelligence artificielle dans l'optimisation des opérations. Thierry Loyer, Sopra Steria, explique comment l'IA peut être utilisée pour optimiser la navigation aérienne.



Autre focus, la forte présence des entreprises et institutions belges au salon. Jean-Pierre Chisogne, directeur Innovation Aerospace de la région Wallonie, présente leurs capacités d'innovation, alors que l'annonce vient d'être faite que la Belgique va intégrer le programme SCAF dans un rôle d'observateur.



Enfin, retour rapide sur l'actualité d'Airbus en cette deuxième journée.



Pour cette semaine spéciale, le Podcast de l'Aviation vous propose un rendez-vous quotidien, qui permettra de revenir chaque jour sur l'actualité du salon du Bourget.La 54e édition du salon du Bourget fait la part belle aux nouvelles technologies et met notamment en avant le rôle que peut jouer l'intelligence artificielle dans l'optimisation des opérations. Thierry Loyer, Sopra Steria, explique comment l'IA peut être utilisée pour optimiser la navigation aérienne.Autre focus, la forte présence des entreprises et institutions belges au salon. Jean-Pierre Chisogne, directeur Innovation Aerospace de la région Wallonie, présente leurs capacités d'innovation, alors que l'annonce vient d'être faite que la Belgique va intégrer le programme SCAF dans un rôle d'observateur.Enfin, retour rapide sur l'actualité d'Airbus en cette deuxième journée.