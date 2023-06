Podcast Bourget 2023 : première journée en direct du salon

La 54e édition du salon du Bourget a été inaugurée par le président de la République Emmanuel Macron le 19 juin, dans un contexte de forte reprise également marqué par le sujet de la décarbonation. C'est Airbus qui a réveillé le salon, avec trois commandes dont une colossale d'IndiGo pour 500 appareils de la famille A320neo.



Alors que Boeing livre ses sentiments sur le marché, les Américains ont investi les lieux, traduisant un contexte géopolitique tendu et une volonté affirmée de communication, et ont notamment apporté un F-35, avec pour la première fois une femme présentatrice.



Enfin, décarbonation oblige, le président de VoltAero propose un zoom sur le Cassio 330.



Pour cette semaine spéciale, le Podcast de l'Aviation vous propose un rendez-vous quotidien, qui permettra de revenir chaque soir sur l'actualité du salon du Bourget.La 54e édition du salon du Bourget a été inaugurée par le président de la République Emmanuel Macron le 19 juin, dans un contexte de forte reprise également marqué par le sujet de la décarbonation. C'est Airbus qui a réveillé le salon, avec trois commandes dont une colossale d'IndiGo pour 500 appareils de la famille A320neo.Alors que Boeing livre ses sentiments sur le marché, les Américains ont investi les lieux, traduisant un contexte géopolitique tendu et une volonté affirmée de communication, et ont notamment apporté un F-35, avec pour la première fois une femme présentatrice.Enfin, décarbonation oblige, le président de VoltAero propose un zoom sur le Cassio 330.