47 livraisons pour Airbus en mai

Airbus a publié son bilan des commandes et livraisons pour le mois de mai. L'avionneur indique qu'il a livré 47 appareils à 27 clients, un nombre quasi-stable par rapport à mai 2021 (cinquante livraisons).



Les livraisons se répartissent entre quatre A220-300, dix-neuf A320neo, dix-huit A321neo, trois A330-900 et trois A350.



En parallèle, Airbus a enregistré des commandes pour treize appareils. IAG s'est ainsi engagée pour six A320neo et deux A321neo, Turkish Airlines pour quatre A350 et un client privé pour un A220.



Depuis le début de l'année, l'avionneur a livré 237 appareils à 58 clients et enregistré des commandes nettes pour 191 appareils (364 commandes brutes).



(Photo ©Airbus SAS 2022 Alexandre Doumenjou - Master Films)