MRO : Sabena technics va implanter un centre de maintenance d'avions commerciaux en Espagne

C'est un nouveau développement de taille pour la société MRO française dirigée par Philippe Rochet. Le gestionnaire de l'aéroport international de Ciudad Real (CRIA) annonce qu'il vient de créer une coentreprise avec Sabena technics pour l'implantation d'un centre de maintenance complet.



Baptisé Sabena technics CQM, ce futur centre MRO pourra accueillir jusqu'à 100 avions de ligne par an. CRIA et Sabena technics ont ainsi signé un accord pour une durée de 25 ans visant à la mise en place de ce « centre de maintenance aéronautique de premier plan en Europe ».



Les capacités de Sabena technics CQM pourront comprendre des opérations de maintenance légère, de la maintenance lourde, du stockage d'appareils, du recyclage et des modifications cabine. Le gestionnaire de l'aéroport international de Ciudad Real précise que 150 emplois directs et qualifiés seront ainsi créés au cours des cinq prochaines années. La société MRO française a d'ailleurs déjà commencé le recrutement de premiers collaborateurs de Sabena technics CQM.



Implanté à près de 200 kilomètres au sud de Madrid et inauguré en 2008, la plateforme aéroportuaire de Ciudad Real a jusqu'à présent été considérée comme l'un des aéroports fantômes espagnols (avec notamment ceux de Castellón et de Lérida), faute de pouvoir attirer des vols réguliers.



La plateforme a cependant été utilisée comme un important lieu de stockage d'avions commerciaux pendant la pandémie, notamment pour les compagnies aériennes du groupe IAG. L'aéroport dispose de conditions climatiques particulièrement favorables, en plus d'une piste de 4 000 mètres de long (avec une largeur compatible avec l'A380), la deuxième la plus longue d'Espagne, et de plus de 220 000 m2 d'aire de stationnement avion.



Pour rappel, Sabena technics a récemment fait l'acquisition de plusieurs activités d'Aéroconseil AKKODIS (Fleet management et CAMO, Powerplant & APU boroscope, Aircraft Modifications et Flight Ops & OCC), créant ainsi une nouvelle filiale à Toulouse Blagnac (Sabena technics BGC) au début de l'année. Au total, la société MRO française compte un total de 17 sites à travers le monde pour plus de 3100 salariés.