« Ton Métier Au Quotidien » avec Pauline, responsable de la prévention du risque animalier à l'aéroport d'Orly

Dans ce premier épisode de la série « Ton Métier Au Quotidien » qui dresse le portrait de professionnels du secteur aéronautique, Aviation Geekette part à la rencontre de Pauline, responsable du risque animalier de la plateforme de Paris-Orly.



Pauline nous a donné rendez-vous sur le tarmac de l'aéroport, pour nous expliquer comment elle et son équipe préviennent chaque jour les collisions entre oiseaux et avions, directement en bord de piste. Moyens pyrotechniques, sonores ou encore visuels, plusieurs méthodes permettent d'effaroucher les oiseaux et d'éviter les accidents.



Un travail de la plus grande importance à Orly comme nous l'explique Pauline, car l'aéroport est un véritable poumon vert au sein de la région parisienne, abritant une impressionnante biodiversité.