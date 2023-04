Safran Nacelles ajoute Lufthansa Technik à son réseau de licenciés pour les A320neo en LEAP-1A

Safran Nacelles a profité du salon MRO Americas qui se tient à Atlanta pour signer un nouvel accord de licence avec Lufthansa Technik (LHT) concernant la maintenance, la réparation et la révision des nacelles des moteurs LEAP-1A de CFM International présentes sur la famille de monocouloirs A320neo d'Airbus.



La division MRO du groupe Lufthansa pourra désormais intervenir et proposer ses services sur les nacelles composites du LEAP-1A, avec le standard qualité, et l'expertise OEM de Safran Nacelles.



Cet accord a été signé par Alain Berger, le Directeur du Support et Services Clients de Safran Nacelles et par Sven Duve, Senior Director pour les équipements liés aux cellules chez Lufthansa Technik.



« En tant que fabricant de nacelles, Safran Nacelles se réjouit de partager avec Lufthansa Technik notre expérience et nos standards de qualité. Les opérateurs des nacelles A320neo peuvent être assurés de bénéficier des meilleures réparations dans un vaste réseau de stations mondial » a déclaré Alain Berger.



Cette nouvelle capacité sera mise en place dans les prochains mois à Hambourg, siège du centre d'excellence pour nacelles de Lufthansa Technik, comme nous l'a expliqué Constantin Zachrau, Senior Director Sales Amérique du Nord de la division MRO de Lufthansa à Atlanta, en marge de la signature de l'accord. Le centre MRO de LHT à Hambourg dispose d'ailleurs de l'une des plus importantes autoclaves en Europe pour effectuer des réparations sur des composites.



Safran Nacelles avait déjà ajouté Air France Industries (AFI KLM E&M) et ST Engineering à son réseau de licenciés pour les A320neo en LEAP-1A en février dernier.



Pour rappel, les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ne sont pas opératrices de monocouloirs Airbus en LEAP-1A. En revanche, la compagnie belge Brussels Airlines doit recevoir ses premiers A320neo cette année, des appareils qui seront motorisés par CFM International.



Lufthansa Technik précise aussi que la maintenance des nacelles de l'A320neo en LEAP-1A représente une part importante de l'avenir de son portefeuille nacelles.