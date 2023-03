« C'est un nouveau monde à construire demain pour avoir de nouveaux services et une bonne acceptabilité sociale des drones », Patrick Loyer, directeur ATM chez Sopra Steria

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Patrick Loyer, directeur des activités Air Traffic Management de Sopra Steria.



Dans un contexte de forte reprise après un arrêt total des opérations aériennes, les gestionnaires du trafic aérien font actuellement face à deux grands enjeux au quotidien : gérer cette reprise en assurant une sécurité sans faille et intégrer la prise en compte des aspects environnementaux de décarbonation de l'aviation, qui ont gagné en vigueur depuis quelques années mais ont un impact sur les habitudes opérationnelles.



En parallèle, ils doivent préparer le développement de l'usage des drones et leur intégration dans le ciel. Sopra Steria participe aux réflexions autour de ces problématiques et propose un soutien et des outils pour déterminer les réglementations qui entoureront les opérations et les échanges de données entre tous les acteurs impliqués. Dans ce domaine, un gros travail reste à faire pour créer un écosystème de solutions pouvant interagir sans accroc.



La société est également très impliquée dans les problématiques de cybersécurité, qui ne cessent de prendre de l'importance.