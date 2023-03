MRO : Comment Dedienne Aerospace est ressorti plus fort de la crise liée à la pandémie

Nous ne présentons plus l'entreprise française Dedienne Aerospace, leader mondial dans la conception et de la fabrication d'outillages pour la maintenance des avions commerciaux ainsi que leurs moteurs et autres équipements. Dedienne a d'ailleurs remporté un contrat avec Barfield, filiale nord-américaine d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) durant le salon MRO Middle East pour lui fournir ses bancs de test portatifs (GSTE), des outils qui serviront par exemple à calibrer des sondes Pitot ou à vérifier des capteurs de température de moteurs ou d'autres fonctions. Mais ce récent contrat vient surtout confirmer une profonde dynamique...



« Nous sortons de la crise plus fort que nous y sommes rentrés » nous annonce d'emblée Cédric Barbe, le PDG de Dedienne Aerospace. Et même s'il évoque une part de chance pour expliquer cette situation, on comprend vite que rien n'est le fruit du hasard et que c'est une stratégie...