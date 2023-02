« Nous voulons atteindre 2030 avec 70% d'avions de nouvelle génération, pourquoi pas plus si nous avons des opportunités », Anne Rigail, DG d'Air France

Invitée du Podcast de l'Aviation cette semaine, Anne Rigail, directrice générale d'Air France.



Dans cette première partie d'entretien, Anne Rigail évoque les changements survenus avec la crise, au sein d'Air France, qui a gagné en agilité notamment dans la préparation des programmes de vols, comme au niveau des habitudes des passagers. La compagnie n'a toutefois pas remis en question ses investissements, aussi bien dans ses cabines que dans le renouvellement de sa flotte, qui a été accéléré.



Très engagée dans la décarbonation de l'aviation, Air France s'attache à être très transparente sur le sujet envers ses clients et à leur proposer d'en être également acteurs, tandis qu'elle réalise les lourds investissements nécessaires pour atteindre ses objectifs, plus ambitieux que ceux de l'Union européenne et validés par la SBTi, et sourcer son carburant durable d'aviation.