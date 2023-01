L'aviation civile indienne à l'aube d'un grand bouleversement ?

Les commandes d'avions commerciaux vont bientôt pleuvoir en Inde ces prochains jours, alors que le salon Aero India ouvrira quant à lui ses portes à Bangalore mi-février. Les plus attendues sont évidemment celles liées au groupe Tata, désormais redevenu propriétaire d'Air India, avec près de 500 avions Airbus et Boeing qui viendront plus que doubler la flotte de l'ancienne compagnie porte-drapeau indienne (et sa future compagnie AIX Connect) et la transformer en « une compagnie de classe mondiale ».



Le transport aérien indien était d'ailleurs déjà en train de se redessiner, alors que des transporteurs indiens d'importance sont sortis particulièrement affaiblis des années de pandémie, à l'instar de SpiceJet et Go First qui ne peuvent aujourd'hui rebondir comme la low-cost IndiGo et ses quelque 300 appareils, d'ailleurs principale compagnie du pays en termes de passagers transportés et en rentabilité.



Mais les prochaines commandes attendues ne font...