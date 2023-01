Le secteur MRO et les services après-vente sont presque revenus à leur niveau pré-pandémique

Après une longue période d'activité fortement ralentie par l'effondrement du trafic aérien et par l'immobilisation des flottes les plus anciennes, le secteur de la maintenance et les services après-vente pour l'aviation commerciale ont repris des couleurs en 2022, même au niveau de la maintenance des moteurs. De nouveaux grands projets de modernisation des cabines de gros-porteurs ont aussi été lancés l'année dernière, une activité qui avait été sacrifiée très tôt avec le déclenchement de la pandémie. Mais de nouveaux défis sont aussi apparus, avec des pénuries de pièces neuves particulièrement impactantes pour les opérateurs (comme le remplacement de simples pare-brises avion...), des coûts qui progressent fortement et toujours d'importantes pénuries de main-d'oeuvre dans certaines régions du monde qui freinent au redécollage.



Les loueurs occidentaux se sont vus confisquer des milliards de dollars d'actifs aéronautiques en Russie

Conséquence directe de l'invasion russe en Ukraine, les principaux loueurs d'avions occidentaux se se vont confisqué une grande partie des appareils qui étaient loués aux opérateurs russes, soit l'équivalent de près de 8 milliards d'actifs aéronautiques. Les loueurs les plus impactés sont AerCap et SMBC Aviation Capital en nombre d'appareils mais aussi Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI) dont une part importante de son portefeuille était opérée en Russie (près d'un quart de ses 70 avions). Mais la saisie unilatérale des actifs aéronautiques appartenant à des loueurs occidentaux n'est pas le seul sujet d'inquiétude, en particulier dans un temps plus long. La problématique de la maintenance de ces avions, du suivi documentaire, est tout aussi importante, notamment à très court terme (pièces détachées, consommables, pièces à durée limitée...). L'EASA a ainsi suspendu les agréments de toutes les sociétés de maintenance pouvant intervenir sur ces appareils et l'exportation de pièces de rechange est interdite en raison des sanctions occidentales. Depuis, le transport aérien russe est décimé, les compagnies aériennes manquant de pièces détachées pour continuer à faire voler leur flotte. Plus de 90% des appareils en service en Russie dépendent en effet des pièces de rechange occidentales. Cela touche évidemment des monocouloirs A320 et 737NG, qui représentent logiquement une part importante de la flotte russe, mais aussi le Superjet de Sukhoï et des gros-porteurs comme l'A350.



Airbus et Tarmac Aerosave se lancent dans la gestion du cycle de vie des avions en Chine

Airbus et Tarmac Aerosave (coentreprise d'Airbus, Safran Aircraft Engines et Suez) vont créer un centre de services à Chengdu qui sera dédié à la gestion du cycle de vie des avions, c'est-à-dire leur stockage, leur maintenance, leur transition puis leur recyclage. Ce projet a été établi alors que la Chine devrait connaître une forte augmentation des retraits d'avions au cours des vingt prochaines années. Ce centre devrait être opérationnel à la fin de l'année. Il abritera également Satair, la filiale d'Airbus spécialisée dans la distribution de pièces de rechange, qui se chargera d'acquérir des appareils en fin de vie et de récupérer, vendre et distribuer les pièces. L'ensemble du centre couvrira une surface de 80 hectares et pourra stocker 125 appareils.



Satair a racheté VAS Aero Services

Satair, filiale d'Airbus spécialisée dans la distribution de pièces de rechange, a mis la main sur VAS Aero Services en juillet dernier. La société américaine continuera d'opérer sous sa marque, avec des sites opérationnels et des bureaux à Boca Raton (en Floride), Kent (Washington) et Londres. Satair étend ainsi son empreinte mondiale et ses capacités, notamment dans la gestion des moteurs et des pièces USM sur différents types de flotte. VAS Aero Services est actif dans la logistique aéronautique et les services après-vente, dont le soutien des appareils en fin de vie.



Le premier Airbus A320P2F a été mis en service

Le tout premier Airbus A320P2F (Passenger to Freighter) d'Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise d'Airbus et ST Engineering, a été mis en service par l'opérateur indien Pradhaan Air Express. L'appareil (MSN 2737, V2500, ex-IndiGo, livré neuf à TAM au brésil en 2006) avait réalisé son vol inaugural en décembre 2021 depuis l'aéroport de Seletar à Singapour, après une phase de conversion de 9 mois. L'A320P2F dispose d'une capacité de chargement de 10 conteneurs ULD, plus une position de palette sur le pont principal, ainsi que de sept conteneurs ULD en soute, ce qui lui permet d'offrir une charge utile et un volume conteneurisé nettement plus importants que son concurrent le plus proche (737-800F). L'appareil peut emporter 21 tonnes de charge utile sur 1 800 nautiques (3334 km) ou 17 tonnes sur 2560 nautiques (4741 km).



AFI KLM E&M intègre le réseau de maintenance du LEAP de CFM International...

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a conclu un accord CBSA (CFM Branded Service Agreement) avec CFM International, lui permettant de proposer une gamme complète de services de maintenance sur les moteurs LEAP-1A et LEAP-1B dans le monde. La division MRO intervenait déjà sur le LEAP dans le cadre d'intervention en « quick turn ». La division MRO du groupe Air France-KLM souligne que les travaux seront réalisés dans ses ateliers spécialisés à Paris et à Amsterdam. Le groupe franco-néerlandais avait choisi d'équiper 100 appareils de la famille Airbus A320neo avec des LEAP-1A, des avions destinés à KLM, à Transavia Pays-Bas et à Transavia France. Les premières livraisons sont attendues au cours du second semestre de l'année 2023.



...et celui du PW1500G de Pratt & Whitney

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a désormais officiellement rejoint le réseau mondial de soutien des PW1500G de Pratt & Whitney. Un accord en ce sens a été conclu avec le motoriste en novembre, permettant à la division MRO du groupe Air France-KLM d'effectuer des révisions complètes pour les moteurs de l'Airbus A220, incluant des opérations de démontage et d'assemblage, des réparations et des tests sur certaines pièces. AFI KLM E&M débutera son activité d'entretien des PW1500G au deuxième trimestre 2023 dans son atelier moteurs de Paris (Orly), qui bénéficie actuellement d'une rénovation de grande ampleur dans le cadre du projet « Single Roof ».



Le dernier grand chantier de rétrofit des cabines d'Air France est lancé

Douze Boeing 777-300ER d'Air France vont voir leur intérieur complètement refait d'ici un an afin d'améliorer et d'augmenter l'offre premium de la compagnie. Il s'agit des derniers long-courriers de la compagnie française qui vont voir leur cabine entièrement réaménagée dans le cadre du programme de montée en gamme d'Air France, avant l'arrivée de la nouvelle Première. Les nouveaux 777 « 48J » (ils compteront 48 sièges de classe affaires, contre 42 dans la précédente configuration) seront équipés d'une nouvelle version du siège Cirrus de Safran Seats.



Vallair lance son activité MRO pour gros-porteurs à Châteauroux

Après avoir pris possession de son nouveau son hangar géant en juillet sur l'aéroport Marcel Dassault de Châteauroux, Vallair a multiplié les grandes visites de maintenance d'Airbus A330 sur le site en 2022. Pour rappel, ce hangar de 8 520 m² pour une hauteur de 36 mètres peut accueillir un A380 ou deux A330 simultanément, ou un A330 et trois A321. Vallair a signé une convention d'occupation des installations pour une durée de 16 ans.



Embraer lance les E190F et E195F

Embraer a lancé un programme de conversion P2F (Passenger-to-Freighter) pour sa famille E-Jet. Les travaux de conversion des E190 et E195 seront réalisés par l'avionneur au Brésil. Ils consistent en l'installation d'une porte cargo à l'avant donnant accès au pont principal, d'un système de chargement, de renforts du plancher, d'un panneau rigide 9G, d'un système de détection incendie dans le compartiment supérieur etc. Embraer affirme que l'E190F pourra transporter 10,7 tonnes de marchandises et l'E195F 12,3 tonnes et promet 50% de volume en plus par rapport aux plus gros turbopropulseurs cargo et jusqu'à 30 % de coûts en moins par rapport aux monocouloirs de même génération. L'avionneur brésilien estime que ce marché est de 700 appareils sur vingt ans (250 en remplacement et 450 pour de la croissance). Les conversions permettront ainsi d'allonger de dix à quinze ans la durée de vie des E-Jets actuellement en service et de stimuler la modernisation des flottes passagers. Le premier client est le loueur Nordic Aviation Capital (NAC), avec 10 conversions d'E190 de son propre portefeuille et deux appareils déjà attribués à l'opérateur kenyan Astral Aviation.



Sabena technics rachète Héli-Union

Sabena technics a fait l'acquisition de 100% du groupe Héli-Union, l'un des plus importants opérateurs d'hélicoptères au monde. Sabena technics devient de fait l'acteur français de référence sur le marché de la maintenance des hélicoptères, en particulier pour le maintien en condition opérationnelle (MCO) des hélicoptères militaires en France. C'est désormais pas moins de la moitié de la totalité de la flotte hélicoptères militaires française qui bénéficiera des services délivrés par Sabena technics. Mieux, en capitalisant sur cette position de référence en France, le groupe MRO français pourra renforcer son développement à l'export. Ce rachat renforce aussi ses capacités de formation, notamment de pilotes, ainsi que sa présence à l'international à travers des implantations dans six nouveaux pays.



GAMECO étend son site principal de Canton-Baiyun

Le grand projet Phase III de GAMECO (Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company) est entré en service. Lancées en mai 2019 pour un investissement de plus de 111 millions d'euros (886 millions de yuans), les nouvelles installations de maintenance géantes de la société MRO chinoise sont officiellement opérationnelles depuis le 7 février dernier avec l'accueil de trois Boeing 737-800BCF. La nouvelle extension du site principal de GAMECO, implantée sur la plateforme aéroportuaire de Canton-Baiyun, occupe une surface au sol de 50 482,7 m² pour une surface totale de plus de 98 000 m2 construits. Située au nord des hangars Phase I et Phase II respectivement mises en place en 2004 et 2013, cette nouvelle installation vient ainsi accompagner le développement de la plus importante compagnie aérienne chinoise, la société MRO étant une joint-venture formée à 50/50 par China Southern Airlines et la société hongkongaise CK Hutchison Holdings. Au total, le site principal de GAMECO dispose désormais de 31 lignes de maintenance lourde contre 20 auparavant. Le nouveau hangar peut quant à lui accueillir 6 avions gros-porteurs (A380, 777...) et 5 monocouloirs simultanément.