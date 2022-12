Elite Simulation Solutions, « boutique hôtel du simulateur », élargit son offre

La société suisse ELITE Simulation Solutions, basée à Zürich, conçoit, développe, produit et vend des simulateurs de vol certifiés EASA et FAA depuis 1987. Avec un catalogue de près d'une vingtaine de modèles d'avions et d'hélicoptères, Elite s'adapte aux besoins d'écoles de pilotage et de centres de formation, comme d'industriels ou de compagnies aériennes. Elle gère en interne la conception, la production mais également le développement de software pour les modèles de vol et les fonctionnalités de ses simulateurs. Ainsi, après avoir lancé son simulateur type A320 et un S311 générique convertible il y a quelques mois, Elite s'apprête à proposer un simulateur pour former les futurs pilotes d'Airbus H125.



Le simulateur de pilotage de H125 sera certifié FNPT II (Flight and Navigation Procedures Trainer). Il représente donc un système proche du véritable appareil, permettant de s'entrainer aux procédures et au vol aux instruments dans un environnement immersif. C'est une réplique des systèmes d'Airbus, avec autopilote, NAV 1 COMM, DME..., englobé par un visuel HD sur 200° et un poste instructeur. Comme pour l'ensemble de sa gamme de produits, Elite Simulation Solutions garantit sa certification à ses clients, promesse qui plaît à ses clients et se veut gage de la qualité des systèmes délivrés.



Le simulateur de H125 doit répondre à une demande croissante du marché, les besoins d'entraînement augmentant en raison de l'importance et la forte utilisation de la flotte de H125. « C'est nous qui avons décidé de le lancer : c'est un hélicoptère très répandu et très polyvalent. Nous n'avons pas reçu de demande particulière de développement, nous avons pris les devants au vu de l'évolution du marché », explique René Huddlestone, le directeur commercial d'Elite Simulation Solutions. Il sera disponible au début du mois de janvier.



Le développement du H125 n'a pas posé de problème particulier à Elite, d'autant qu'il propose déjà un simulateur de H135 : « c'est une adaptation de notre logiciel, que nous développons depuis 35 ans. C'est un travail que nous réalisons en concertation avec des pilotes qui volent sur l'appareil. « For pilots by pilots » a toujours été notre référence. Mais nous sommes aussi capables de faire des développements spécifiques en quelques mois pour des gammes que nous n'avons pas en catalogue. »





Prototype du H125 en cours de finalisation. Image © Elite Simulation Solutions

Elite Simulation Solutions se voit en effet comme le « boutique hôtel du simulateur » et ceci se vérifie également dans sa proposition de fournir des simulateurs FTD 2 à ses clients. L'avionneur suisse Pilatus est ainsi l'un des plus anciens partenaires de la société (depuis une vingtaine d'années), pour qui elle a réalisé plusieurs dizaines de simulateurs certifiés FTD 2 à destination notamment de clients militaires. Elite a réalisé une dizaine de simulateurs pour Diamond également, et est en plein milieu d'un projet destiné à GFD, filiale d'Airbus.



Mais Elite « est capable de réaliser un FTD de plus ou moins n'importe quel avion. Nous avons une force qui est de développer en interne à la fois le logiciel et le hardware. Nous maîtrisons la chaîne de production. Nous avons toute cette base sur laquelle nous construisons depuis trente ans qui nous permet d'avoir cette souplesse », explique René Huddlestone. Il ajoute que le logiciel, la conception, l'assemblage de la machine se font dans les locaux de la société à Zurich.



Celle-ci est d'ailleurs en pourparlers avec des compagnies aériennes et des industriels français pour les accompagner dans leurs projets de formation et qui pourraient se laisser séduire par son fonctionnement particulier, sa capacité d'adaptation et son écoute. « Nous faisons des produits de qualité, pas de la grande série, ce n'est pas du tout notre façon de travailler : nous sommes très proches de nos clients et co-construisons le projet avec eux. »