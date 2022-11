« On va mettre de la rationalité dans l'exploitation avec le nouveau coeur d'aéroport », Philippe Bernand, président du directoire de Marseille-Provence

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Philippe Bernand, président du directoire de l'aéroport de Marseille-Provence.



L'aéroport de Marseille-Provence fête cette année son centième anniversaire, ayant été mis en service en 1922. Philippe Bernand évoque quelques dates essentielles de son histoire, avant de dresser le bilan des activités de la plateforme alors qu'elle se relève de la crise sanitaire.



Ayant retrouvé les volumes de trafic de 2019 cet été, elle travaille au développement de son intermodalité, ne souhaitant pas voir systématiquement un concurrent dans le train, et met en oeuvre d'importants projets pour optimiser ses activités et accroître ses capacités. L'un de ses grands chantiers est également de développer davantage son réseau international.



Philippe Bernand explique également les axes explorés par l'aéroport pour avancer dans sa transition écologique et garantir l'approvisionnement en carburant durable d'aviation de ses opérateurs.