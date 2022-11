Le marché des hélicoptères a décidément encore de beaux jours devant lui

Les grands hélicoptéristes mondiaux retrouvent clairement de l'optimisme depuis quelques mois, et pas que pour leurs appareils d'entrée de gamme. Bien sûr, la demande pour de nouveaux hélicoptères militaires a enfin redémarré depuis l'année dernière, une tendance qui n'est pas prête de s'inverser avec l'augmentation constatée des budgets de défense aux quatre coins de la planète. La tendance est similaire pour les appareils dédiés à la police et à la sécurité publique de façon générale, avec un marché récurrent de remplacement des flottes. Mais le marché purement civil est désormais loin d'être en reste, avec des signes de reprises qui se confirment trimestre après trimestre.



Airbus Helicopters, le numéro un mondial des hélicoptères civils avec plus de la moitié de l'ensemble du marché, loin devant Leonardo, Bell et Sikorsky, vient d'enregistrer un troisième trimestre particulièrement prometteur avec une progression de 15% de son chiffre d'affaires et un rebond...