Le groupe Air France-KLM est désormais bien plus productif qu'avant la crise liée à la pandémie

Le phénomène du « voyage de vengeance » a clairement payé cet été. Le groupe Air France-KLM a enregistré un résultat d'exploitation positif de 1024 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 897 millions d'euros, à taux de change constant, par rapport à la même période l'année dernière.



Ce très bon résultat est lié à la fois à l'augmentation des capacités déployées et à la progression du coefficient d'occupation et du yield. Le chiffre d'affaires fait encore mieux, progressant de 77,6% sur la période pour atteindre 8,11 milliards d'euros, 500 millions de plus que pour le même trimestre avant la pandémie.



Les quatre compagnies aériennes du groupe, à savoir Air France, KLM, Transavia France et Transavia Hollande ont ainsi a accueilli un total de 25 millions de passagers (+47,6% par rapport au troisième trimestre 2021), avec des capacités déployées en progression de 29,1% sur la période. La recette unitaire Passage par Siège Kilomètre Offert (SKO) progresse de 52% à taux de change constant.



« Grâce à une solide préparation et à notre approche agile en matière de capacités, Air France-KLM a pu tirer le meilleur parti de la forte demande de voyages ce trimestre. Bien que la situation reste insatisfaisante dans certains aéroports clés, impactant notamment KLM à son hub d'Amsterdam Schiphol, nous avons constaté des progrès significatifs après les difficultés opérationnelles plus tôt dans l'année. Malgré la hausse du prix du carburant et l'inflation, le Groupe a enregistré un résultat d'exploitation solide et reste confiant dans sa capacité à augmenter encore ses capacités au cours de la saison d'hiver » a déclaré Ben Smith, le directeur général d'Air France-KLM.



Air France-KLM précise qu'en même temps, les coûts du personnel ont diminué de 6% par rapport au même trimestre de 2019, le nombre des ETP (Equivalents Temps Plein) ayant diminué de 16% au sein d'Air France (hors Transavia France) et de 11% au sein de KLM, conséquences des programmes de transformation du groupe après le déclenchement de la crise sanitaire mondiale.



Le bénéfice net d'Air France-KLM atteint ainsi 460 millions d'euros sur le trimestre, contre une perte de 193 millions d'euros l'année dernière. Le groupe aérien franco-néerlandais fait donc mieux qu'avant la crise sanitaire et s'attend à enregistrer un résultat d'exploitation supérieur à 900 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2022. Les yields devraient même rester particulièrement hauts au cours des prochains mois hivernaux, « supérieurs à ceux de 2019 », avec des capacités en SKO pour le quatrième trimestre de 2022 et pour le premier trimestre de 2023 équivalentes respectivement à 85% et 90% du niveau avant pandémie.