« Nous ferons le nécessaire pour que tout se passe le mieux possible à Nantes Atlantique d'ici l'arrivée d'investissements complémentaires », Nicolas Notebaert, président de Vinci Airports

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et président de Vinci Airports, pour la seconde partie de son entretien.



Vinci Airports gérant l'aéroport de Nantes Atlantique, la société fait face à la problématique de congestion de l'aéroport et de son futur réaménagement pour maintenir la fluidité des opérations, même si l'infrastructure a su faire face à la reprise cet été.



Elle est également très engagée au niveau environnemental. Convaincu que le secteur dans son intégralité doit agir pour réduire ses émissions, Nicolas Notebaert expose les différentes mesures que la société a mises en place dans cet objectif et comment elle les exporte dans les aéroports qu'elle exploite hors de France.



Il évoque également la deuxième étape des efforts qui sont faits, cette fois en faveur de l'aviation du futur, notamment des avions à hydrogène et de toute la logistique qui devra accompagner leur exploitation, y compris la production d'hydrogène vert.