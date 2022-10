Le Brésil trouve un accord avec Embraer sur la réduction de la commande de KC-390

L'avionneur brésilien Embraer a annoncé le 21 octobre qu'il avait accepté un amendement au contrat passé avec la FAB (Força Aérea Brasileira) afin de réduire les commandes d'avion de transport militaire KC-390 de 22 à 19 exemplaires, mettant ainsi fin au différend qui opposait les deux parties depuis le mois de février.



Embraer annonce aussi que le nouvel accord mettait définitivement fin à la possibilité de nouvelles réductions unilatérales de commandes de la part de Brasilia.



L'armée de l'air brésilienne avait cherché à réduire ses commandes à seulement 15 exemplaires ces derniers mois, soit près de la moitié de sa commande initiale de 28 appareils, qui avait déjà été réduite à 22.



Pour rappel, la Force aérienne brésilienne a fait l'acquisition de deux Airbus A330-200 qui seront transformés par Airbus et livrés en configuration A330 MRTT à partir de 2024.



La FAB veut en effet se doter d'une capacité de transport et de ravitaillement plus importante que celle apportée par ses KC-390, notamment pour pouvoir projeter sa nouvelle flotte de chasseurs Gripen E/F.