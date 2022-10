Gulfstream pousse les murs de son usine de Savannah pour répondre au succès de son G400

Gulfstream Aerospace va investir 150,7 millions de dollars pour étendre ses installations de production d'avions et de voilures à Savannah (Géorgie) pour répondre à la demande des clients pour son nouveau Gulfstream G400.



L'avionneur de Savannah prévoit ainsi d'agrandir son site de production de plus de 24 000 mètres carrés pour ajouter des lignes de production dédiées au G400 ainsi que des zones de livraison et de distribution de matériel supplémentaires. Cette expansion va également faire croître les capacités de production de voilure de Gulfstream.



Le G400 avait été il y a tout juste un an, en même temps que son futur vaisseau amiral G800. Il s'agit d'un jet d'affaires à capacité transatlantiques qui vient s'intercaler entre le G280 et le G500, s'attaquant ainsi au segment des jets « Super Midsize », un peu tombé en désuétude ces 10 dernières années.



Doté d'une large cabine,...