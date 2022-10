Revima étend ses capacités de réparation de pièces de moteurs et optimise sa chaîne d'approvisionnement avec Lokad

La société française Revima, spécialisée dans les services MRO des APU et des trains d'atterrissage, vient d'ajouter de nouvelles capacités à sa filiale Revima Engine Parts Repair durant ces 6 derniers mois. Le site de Saint-Ouen-l'Aumône a ainsi étendu ses capacités à certaines pièces des réacteurs CF6-80, CF6-50, PW2000, PW4000 et CFM56-5A/5B.



Revima Engine Parts Repair a également étendu ses capacités de réparation de composants APU aux produits Pratt &Whitney Canada (APS500, APS1000, APS3200 et APS5000) et a été sélectionné pour développer des réparations de pièces d'étanchéité des moteurs LEAP-1A/1B dans les prochaines semaines.



La société MRO française annonce aussi le déploiement d'une solution d'optimisation prédictive pour faire évoluer sa supply chain, en partenariat avec la société française Lokad.



La technologie déployée comprend des prévisions probabilistes et une programmation différentiable, deux domaines particulièrement récents au niveau de la supply chain aéronautique.



L'objectif est de réduire les TAT (turn-around-time) pour les opérations de réparation et de révision des APU et des trains d'atterrissage et d'optimiser les coûts d'inventaire des pièces de rechange.



« L'aviation s'est vu promettre des solutions d'optimisation des stocks depuis que j'ai commencé ma carrière il y a plus de trois décennies. Cependant, à chaque fois, le secteur de l'aviation s'est avéré trop difficile : trop de pièces, trop de processus et trop peu de volume » annonce Olivier Legrand, le PDG du groupe Revima. « Avec Lokad, nous avons enfin trouvé un partenaire capable d'intégrer l'expertise aéronautique des équipes de Revima directement dans nos systèmes. Et son IA, en tant qu "intelligence augmentée" pour l'aviation, combine la dernière technologie d'intelligence artificielle avec des Data Scientists qui filtrent les données » a-t-il ajouté.



Lokad optimise quant à elle déjà plus d'un milliard de dollars d'actifs aéronautiques, y compris des moteurs d'avions.