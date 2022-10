« Nous avons retrouvé 80% de notre trafic de 2019, 90% en Europe », Nicolas Notebaert, président de Vinci Airports

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et président de Vinci Airports, pour la première partie de son entretien.



Dans cette première partie d'entretien, Nicolas Notebaert rappelle l'envergure nationale mais aussi internationale des activités de Vinci Airports. Alors que 2022 est résolument placée sous le signe de la reprise partout, même si le processus est plus lent en Asie, Vinci Airports continue de travailler à son développement international, qui, pour lui, va de pair avec l'évolution du monde.



Deux dossiers spécifiques sont également évoqués dans cet entretien, celui de la place de l'aéroport d'Annecy dans le portefeuille de Vinci Airports et celui du projet de second aéroport à Lisbonne, sur lequel le gouvernement portugais doit arbitrer en 2023.