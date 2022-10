La croissance du transport aérien mondial nécessitera 2 millions de personnes supplémentaires dans le secteur des services d'ici 20 ans

Le secteur des services pour l'aviation commerciale reprend clairement des couleurs depuis quelques mois et les nouvelles prévisions du marché sur 20 ans publiées par Airbus (Airbus Global Services Forecast 2022-2041) le confirment.



Avec des dépenses en augmentation de 21% entre 2021 et 2022, à 95 milliards de dollars, le marché des services devrait enfin retrouver son niveau pré-pandémique dès la fin 2023, porté par de très importants besoins en maintenance et en formation.



Après ces trois années de crise, de nouvelles opportunités commerciales apparaissent dans la maintenance par exemple, alors que des opérateurs recherchant plus de résilience et de flexibilité dans les conditions contractuelles tout en cherchant des capacités qui restent encore diminuées dans certaines régions du monde, face à l'augmentation de la demande.



Mais les nouvelles perspectives d'Airbus sont sans équivoques. Avec taux de croissance annuel mondial de 3,7% sur 20 ans, le trafic aérien va doubler pour atteindre plus de 9 milliards de passagers par an à horizon 2041. Et avec lui les services pour l'aviation commerciale qui attendront plus de 230 milliards de dollars à cette échéance.



Le marché des services doublera en valeur d'ici 2041



En conséquence, la croissance du transport aérien va engendrer un besoin record en main-d'oeuvre qualifiée, avec 585 000 nouveaux pilotes, 875 000 nouveaux personnels navigants commerciaux et 640 000 nouveaux spécialistes de la maintenance et de l'après-vente, soit 2 millions de personnes supplémentaires par rapport à aujourd'hui.



« Chaque jour, des millions de personnes dans les services, des champions cachés dans les coulisses, font voler notre flotte mondiale d'avions. À lui seul, le nombre de pilotes, de personnels de cabine et de spécialistes de la maintenance devrait encore augmenter de deux millions d'ici 2041 », a déclaré Philippe Mhun, le directeur Programmes et Services d'Airbus.



« La numérisation accélérée des opérations et de la maintenance ainsi qu'une proportion plus élevée d'avions de dernière génération en service entraîneront un besoin massif de nouvelles compétences et de création d'emplois, tirant parti de nouveaux outils et méthodes de travail afin d'accroître encore l'efficacité de notre secteur, de réduire le carburant la consommation et les émissions » a-t-il ajouté.



Selon l'avionneur européen, les appareils de nouvelle génération représenteront en effet 95 % de la flotte mondiale exploitée à horizon 2041. Le secteur des services sera alors complètement transformé, car pleinement intégré aux plateformes et à l'écosystème aéronautique, avec des besoins croissants en nouvelles compétences (numérique, automatisation, connectivité...) qui généreront à leur tour encore plus de valeur pour les opérateurs.





Les nouveaux besoins en main-d'oeuvre qualifiée dans les services. Image © Airbus