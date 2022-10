Hubworkair permet à ses talents de devenir chasseurs de tête

Alors que le trafic aérien se rapproche peu à peu de son niveau de 2019, les problématiques de l'emploi aéronautique d'avant crise sont elles aussi de retour. Quand le temps était aux plans de redressement et aux licenciements il y a encore un an, les pénuries de candidats se font désormais sentir dans tous les domaines et plus fortes qu'auparavant. Dans ce contexte, Hubworkair continue de s'adapter aux besoins de son marché et d'enrichir son réseau. Forte de sa solution de matching basée sur l'intelligence artificielle mais aussi sur un accompagnement humain au recrutement, la plateforme de chasse de tête spécialisée dans le secteur aéronautique vient de lancer un nouveau service et propose à ses talents de devenir à leur tour chasseurs de tête.



Le principe est simple : les membres enregistrés sur le groupe Linkedin « la chasse aéro » peuvent recommander des personnes de leur réseau personnel pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises clientes de la plateforme. Si le profil présenté est recruté (sur le poste proposé ou sur un autre poste, même plusieurs mois après), le chasseur de tête remporte une commission de 250 euros. Yoann Huang et Romain Rochet, les fondateurs d'Hubworkair, soulignent qu'il ne s'agit pas d'un emploi mais d'une activité supplémentaire annexe qui peut être réalisée en dehors des heures de travail, ponctuellement ou à plusieurs reprises.



L'idée est venue du constat que le principe de la cooptation était assez répandu dans le secteur, et de l'actualité et ses problématiques de pouvoir d'achat.« Aujourd'hui, il y a beaucoup de bouche à oreille, d'entraide spontanée, dans le secteur aéronautique. Nous proposons de cadrer ce process et de valoriser les échanges qui sont faits », résume Romain Rochet.



La seule condition est de travailler dans l'aéronautique et de recommander des personnes issues du milieu aéronautique. « Nous pouvons former les gens au recrutement mais pas à l'aéronautique, ce serait beaucoup trop long : il faut avoir des connaissances aéronautiques, connaître les métiers du secteur et ses enjeux pour avoir une crédibilité face à un recruteur », expliquent les deux fondateurs. Cette formation, gratuite, sera réalisée dans le cadre d'un webinar qui sera animé par Yoann Huang et la responsable en recrutement d'Hubworkair. Le premier webinar a lieu cette semaine le 6 octobre à 13h mais le service est actif depuis déjà un mois et compte une cinquantaine de chasseurs de tête. « Démocratiser la chasse de tête a toujours été la vision de Hubworkair, mais elle doit être cadrée et professionnalisée », estime Yoann Huang.



Un outil pour s'armer dans la « guerre des talents »



Cette possibilité qu'offre Hubworkair à ses membres est aussi un outil supplémentaire pour la plateforme pour enrichir et faire vivre son réseau, et pouvoir ainsi renforcer sa position sur un marché très difficile. En effet, la reprise du secteur aéronautique a été plus forte que prévu, et les industriels font actuellement face à une pénurie de profils qui, si elle était déjà établie avant la crise, a été amplifiée et généralisée à tous les types de métiers à cause du double effet des plans de redressement et de la perte d'attrait du secteur. « Aujourd'hui, il y a une véritable guerre des talents, le secteur a perdu trop de compétences et manque de candidats », constate Yoann Huang.



Le coeur de métier d'Hubworkair est en pleine croissance : le jobboard innovant dans lequel son algorithme de matching est mis au service des recruteurs des entreprises clientes pour rechercher leurs futurs collaborateurs. Au-delà de ce service purement numérique, Hubworkair propose également un service de recrutement externalisé (RPO) pris en charge par les chasseurs de tête de la jeune société. Dans ce cadre, un audit du marché est réalisé pour déterminer les conditions de salaires et d'avantages demandées par les candidats et adapter les offres des entreprises. Puis, une campagne de communication est mise en place pour mettre en valeur la marque employeur et faire connaître ses besoins en recrutement, avant la diffusion des offres. Depuis plus de six mois, Hubworkair propose par ailleurs un système de multidiffusion qui garantit la visibilité des offres, quand son intelligence artificielle permet de garantir des profils très pointus.



« Les problématiques actuelles pourraient s'aggraver dans les prochaines années et le secteur va devoir communiquer, recruter, former. Nous allons essayer d'accompagner les entreprises pour faire face, avec l'ensemble de nos outils de recrutement », concluent les deux dirigeants.