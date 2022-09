Les compagnies aériennes européennes face à leurs vieux démons

La période estivale fut incontestablement salvatrice pour le transport aérien européen, avec des avions très bien remplis et des recettes unitaires atteignant des sommets sur de nombreuses liaisons internationales. Le désir de voyages l'a bien emporté et la demande était même parfois bien au-dessus des capacités déployées.



Les trois grands groupes aériens que sont Air France-KLM, Lufthansa et IAG finiront tous logiquement l'année financièrement dans le vert, tout comme le géant du low-cost Ryanair. Easyjet et Wizz Air rateront très probablement l'équilibre en 2022, mais avec un retard de seulement un à deux trimestres par rapport à leurs grands concurrents.



Mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et de nouvelles menaces sont déjà en train de se cristalliser pour les prochains mois, en particulier pour la fin de l'hiver et le printemps prochains. La chute des prix des billets d'avions sur certains marchés (Europe, Atlantique Nord)...