ELITE Simulation Solutions, des simulateurs de haut vol

ELITE (Electronic IFR Training Environment) Simulation Solutions est une société suisse produisant des simulateurs de vol certifiés EASA et FAA depuis 1987. Ainsi, ce ne sont pas moins de 51 pays qui en sont dotés. Nous sommes allés à la rencontre de René Huddleston, directeur Marketing et Ventes au sein d'ELITE Simulation Solutions, afin qu'il nous parle de leurs nouveautés.



Pouvez-vous nous présenter ELITE en quelques mots?



ELITE Simulation Solutions a été créée en 1987 près de Zürich en Suisse, elle est spécialisée dans la production de simulateurs de vol certifiés EASA, FAA, CASA et DGCA (respectivement autorités de sécurité aérienne européenne, américaine, australienne et indienne). Nous sommes l'une des plus anciennes sociétés dans le domaine et disposons d'une expertise très large dans le domaine de la simulation de vol. Nous avons en effet vendu plus de 450 simulateurs de vol certifiés dans 51 pays. Aussi, nous avons une filiale aux USA, non loin d'Orlando en Floride, et des revendeurs dans une dizaine de pays dont l'Australie, le Royaume-Uni et l'Inde.



Quelle est la différence entre les simulateurs de vol ELITE et ceux de la concurrence ?



Outre la qualité suisse qui fait que nos simulateurs sont voués à durer, nous concevons systématiquement nos simulateurs de manière à avoir le meilleur rapport qualité-prix par rapport à la concurrence. Nous savons que le simulateur doit fournir un haut niveau de réalisme, tant dans le modèle de vol que les matériaux, et nous gardons toujours à l'esprit le ROI (Return On Investment) pour nos clients. Par ailleurs, nous leur garantissons l'obtention de la certification FAA ou FNPT II MCC à tous. Si la certification n'est pas obtenue, nous les remboursons intégralement. Cela n'est jamais arrivé depuis 1987, gage de notre expertise dans le domaine.



Autre différence notable, c'est notre gamme de produits la plus large du marché : de nos logiciels ELITE XTS pour usage personnel à la maison, dotés de nos modèles de vols ultra réalistes, aux FTD Level 2 - le plus haut niveau de certification possible pour les simulateurs à base fixe - en passant par les FNPT II (MCC) C172, SR22, King Air B200, H135/H125 ou AW139 pour les hélicoptères. Nous avons par ailleurs une gamme de simulateurs certifiés type A320/B737.



Nos simulateurs sont livrés clefs en main, avec station instructeur, visuel projeté sur écran courbe, AQTG (Automatic Qualification Test Guide), documentation nécessaire pour la certification, et l'assistance d'ELITE durant tout le processus.



Vous dites que vous pouvez personnaliser et même équiper vos simulateurs de vraies pièces d'avions ?



En effet nous pouvons et le faisons régulièrement. Nous sommes capables de reproduire tous types d'avions ou hélicoptères et intégrons des pièces d'origine (Garmin, sidestick - mini manche emblématique d'Airbus), FCU, manette des gaz, etc... pour assurer un réalisme au plus proche et une durabilité sans précédent.



Par exemple, l'un de nos projets de simulateurs Learjet demandé par GFD, société qui forme l'armée allemande, est réalisé intégralement à partir d'un vrai cockpit.



Certains projets comme les PI-135 chez ELITE sont réalisés à des fins de recherche et formation pour des entreprises ou des universités, permettant à leurs utilisateurs de modifier en temps réel le modèle de vol de l'avion et ainsi visualiser comment leur code et leurs développements se répercutent sur le comportement de l'avion.



Nous tenons vraiment à construire ensemble avec nos clients leur projet. C'est aussi notre force de pouvoir tout réaliser en interne grâce au fait que nous sommes une entreprise à taille humaine, ce qui nous apporte beaucoup plus de souplesse que les grandes entreprises qui ne vendent que des produits standardisés. Design, software, hardware, et production : tout est fait en interne par nos équipes d'ingénieurs, chercheurs et développeurs, parfois en partenariat avec des universités suisses de haut rang.





© Elite Simulation Solutions

Vous évoquez des nouveautés, justement quelles sont-elles ?



Nous souhaitons effectivement présenter deux nouveautés très importantes selon nous post-Covid car nos clients ont souffert du tarissement du nombre d'élèves et nous souhaitons leur proposer deux solutions pour profiter de la reprise actuelle.



Le premier est donc le S311 Convertible SEP/MEP qui n'est autre qu'un FNPT II convertible (analogue et glass cockpit pour s'adapter au type d'avions des écoles de pilotage) ayant le meilleur prix du marché. Il permet de logguer autant d'heures que des simulateurs concurrents trouvés à trois fois notre prix, et est vendu comme un kit complet avec un écran courbe de 3m, un Garmin GTN650 Original, une station instructeur, et 2 ans de garantie et assistance. Là encore, en plus de la livraison et pose, la certification FNTP II est garantie.



L'autre produit mentionné plus tôt est un simulateur basé sur l'A320 FNPT II (Flight & Navigation Training Procedures) MCC. Il s'agit d'une réplique de haute qualité reprenant tous les éléments de disposition du cockpit réel. Nous incluons même des pièces d'origine comme les sidesticks d'Airbus, pour plus de réalisme, des sièges, tablettes et autres éléments originaux. Ce dernier a été développé en coopération étroite avec des pilotes et commandants de bord sur A320 afin de proposer une solution ultra performante pour que les élèves étudiants puissent se familiariser avec ce type d'appareils avant de finir leur formation.



Pour celui-ci nous fournissons un package complet incluant la certification, un écran jusqu'à 7m, un poste instructeur, et des systèmes très poussés. Nous avons également la possibilité d'upgrader le simulateur au niveau FTD2 pour nos clients qui souhaitent pousser plus loin le training sur l'appareil.

En bref, ELITE a conçu et pensé ces nouveautés pour ses clients, pour les aider durant la reprise, d'abord d'un point de vue financier mais aussi avec un appareil qui donne de vrais arguments aux écoles de pilotage pour attirer et former des élèves.



Merci René, souhaitez-vous adresser un message à vos clients présents et à venir ?



Pour résumer, je voudrais dire que nous avons tout pensé pour que nos produits soient aisément rentabilisables par nos clients, faciles d'utilisation et pour qu'ils puissent être installés dans quasiment n'importe quelle pièce puisqu'entièrement démontables. Ils ne nécessitent donc pas de gros travaux. Nous sommes dans une démarche de R&D continue dans le but d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix tout en nous assurant de livrer à nos clients des solutions qui fonctionnent sur la durée. En effet, certains de nos clients utilisent leur simulateur ELITE depuis plus de 20 ans soit plusieurs dizaines de milliers d'heures cumulées dessus.



Nous restons fidèles à nos valeurs malgré les difficultés liées à la crise car nous savons que nos acheteurs souhaitent trouver chez nous un gage de qualité avec expertise et savoir-faire, et ce toujours au meilleur prix.



Enfin, je souhaite dire à nos clients que nous sommes toujours là pour eux en ces temps difficiles, tout comme nous le sommes depuis 33 ans maintenant. Nous considérons nos ventes de simulateurs comme la signature d'un véritable partenariat sur la durée, avec l'accompagnement et le support que nos clients apprécient tant.