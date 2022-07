« Nous voulons donner l'assurance de ne pas se faire déborder lorsque les moyens de la sécurité civile sont employés ailleurs », Pierre Carlotti, fondateur d'Aria Firefighting

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Pierre Carlotti, fondateur d'Aria Firefighting



Alors que la saison des feux de forêt est très avancée en France, aggravée par la sécheresse et la succession d'épisodes de fortes chaleurs, Pierre Carlotti présente la mission et l'importance de sa société de lutte contre les incendies, Aria Firefighting. Spécialisée dans les missions d'attaque initiale (sur feu naissant), la société se présente comme un soutien de la sécurité civile et est actuellement engagée dans l'Hérault.



Lucide sur le fait que les incendies sont appelés à se multiplier et toucher de nouvelles régions françaises en raison du réchauffement climatique, Pierre Carlotti explique les raisons qui l'ont poussé à fonder Aria Firefighting et son parcours depuis 2020, le choix du Thrush 710 pour constituer sa flotte, la spécificité de son équipe et celles des missions auxquelles elle est destinée.